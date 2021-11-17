Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun organları ailesi tarafından bağışlandı. Haliloğlu'nun bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 22:37

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu

'da beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organlarıyla 6 hasta hayata tutunacak.

Tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Uzman ekip tarafından Haliloğlu'nun alınan kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri ve korneaları UMKE ekiplerince Samsun'a, karaciğeri ise askeri helikopterle Erzurum'a götürüldü.

Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.

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