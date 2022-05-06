Gizli çekim yapan yabancı uyrukluya gözaltı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 23:11 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 23:12

Gizli çekim yapan yabancı uyrukluya gözaltı
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Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.

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