Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 tutuklama

Gökhan Zan, geçen hafta tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti.

Zan'ın avukatı Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan'ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını belirterek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



SUÇ ORTAĞI İDDİASIYLA KUZENİ ARANIYOR



Suç duyurusu sonrası İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gökhan Zan adına AK Parti'lilerle pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirip, bu görüşmeyi kaydettiği iddia edilen Turgay Kocakaya, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakaya, tutuklandı. Kocakaya'nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni N.K.'nin da polis tarafından arandığı belirtildi.