Göl ortasında fotoğraf çekerken tekneleri batan 4 genç ölümden döndü

4 genç Kırkat Göleti'nde bozuk tekneye çıkıp fotoğraf çekmek isterken tekne suda sürüklenmeye başladı. Gölün ortasında mahsur kalan gençlerden biri yüzerek karaya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. AFAD koordinasyonunda yapılan kurtarma çalışmasında itfaiye dalgıçları botla batmakta olan tekneye ulaştı. Teknede bulunan M.K. (17), B.B. (17) ve H.C. (16) ekipler tarafından kurtarıldı. Su almaya başlayan tekne ise dakikalar içinde battı.



Görgü tanığı Hasan Bıçakçı, gençlerin piknik alanına gelip piknik yaptıklarını söyledi. Batan teknenin 12 yıla yakındır aynı yerde olduğunu ifade eden Bıçakçı, "Bu gençler tekneyi gördüklerinde tekneye binerek selfie çekmeye başladı. Bu esnada bir arkadaşları tarafından tekne itildi ve o esnada tekne gitmeye başlayınca diğer arkadaşta tekneye bindi ve göletin ortasına sürüklenmeye başladı. Daha sonra jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri geldi. Gençler kurtarıldığı esnada tekne battı. Gercüş ilçe jandarma ekiplerinden, Gercüş itfaiye ekiplerinden ve Batman Belediyesi itfaiye dalgıç ekiplerinden Allah razı olsun" dedi.