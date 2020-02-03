Göllerde susuzluk alarmı (Su seviye kaybı yüzde 60'a yaklaştı)

Küresel iklim değişiklikleri kuraklık aşırı su kullanımı gibi nedenlerle hızla su kaybeden göller alarm veriyor.

Son 30 yılda 10 gölün tamamen kuruduğu Göller Bölgesi'nde su kayıpları dikkat çekiyor. Göllerin tümünde su seviye kaybı yüzde 60'a ulaştığı belirtiliyor.



Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya sınırlarındaki bölgede birbirine yakın çok sayıda göl yer alıyor. Göller küresel iklim değişikliği, kuraklık, vahşi tarımsal sulama gibi nedenlerle hızla su kaybediyor.

EN BÜYÜK TATLI SU KAYNAKLARINDA ALARM

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri olan Beyşehir ve Eğirdir göllerinde ortalama su seviyeleri yüzde 60 oranında azaldı.

Kovada Gölü ve çok sayıdaki göl de kirlilik nedeniyle kuruma yüz tutuyor.

Bölgedeki göller birbirine bağlı olduğu için birindeki kuraklık diğerini de etkiliyor. Göl kıyı çizgisi ve peyzajının korunması da hayati önem taşıyor.

Göllerde kaçak kamış ve saz kesimi ile arazi açılmasına izin verilmemesi isteniyor.



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