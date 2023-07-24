Görüntüler tepki çekmişti: Özel bakımevi için kapatma kararı

İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepkiye yol açtı.
Görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
GÖZALTINA ALINDI
Engelli bakımevindeki görüntülerde görülen personel N. C. gözaltına alındı.
İŞ AKDİ FESHEDİLDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilirken, söz konusu kişi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Bakımevinden hizmet alan vatandaşların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiği kaydedildi.
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