"GözBEBEĞİM İstanbul" projesi ile 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak

"GözBEBEĞİM İstanbul" projesinin tanıtımı kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, valilik öncülüğünde aile akademisi oluşturduklarını anlattı.

Gül, bu akademinin evlilik öncesi, evlilik süreci ve sonrası olmak üzere ailenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürüteceğini aktardı.



Gül, kurulacak akademinin içerisinde yerel yönetimler, sosyal hizmetler, üniversiteler, baro, müftülük gibi hayata dair insanların karşılaşabileceği kurumların bir araya geleceğini dile getirerek, bu kapsamda ailenin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti.



"İSTANBUL'UN BEBEK ORANI, ORTALAMANIN ALTINDA"



Genç nüfusun önemine dikkat çeken Gül, "İstanbul'un bebek oranı, ortalamanın altında. Bizim doğum oranımız yükselmediği takdirde İstanbul da Türkiye de orta vadede 30-40 yıl sonra yaşlanmaya başlayacak. Ülkemizin yaşlanmaması için, şehrimizin yaşlanmaması için asgari her ailede ortalama 2,3'e denk gelecek bebek sayısı olması gerekiyor. Şu an maalesef 2'nin altında. Özellikle sezaryenle doğumun artması, evliliklerin geciktirilmesi, çiftlerin 1-2 çocuk yapmasıyla bu tablo meydana geliyor." ifadelerini kullandı.



Vali Gül, bebek sahibi olan ailelerin bir nebze olsa ekonomik anlamda yüklerini hafifletmek için bu projeyi uygulayacaklarını vurguladı.

24 AY VE ALTINDAKİ BEBEKLERE VERİLECEK

Valiliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı ailelerin 24 ay ve altındaki bütün çocuklarının bez ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Gül, bunun kaymakamlıklar koordinesinde kendilerine verilecek ve sadece bez için kullanılacak alışveriş kartı ile anlaşmalı marketlerden sağlanacağını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, ilerleyen süreçte bebeklerin bez dışındaki ihtiyaçlarını da bu kapsama alabileceklerini ifade etti.

Kentte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı ailelerde 30 bin bebek olduğu için bez yardımının 30 bin bebeğe yapılacağına dikkat çeken Gül, "Temel kriter şu; aileye giren gelir nüfusa bölündüğünde asgari ücretin 3'te birinden daha azsa bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. İnşallah bugün itibarıyla başlayıp bu projeyi geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

