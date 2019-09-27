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İl Jandarma Komutanlıg'ınca, 14 Eylül'de Van kırsalında düzenlenen iç güvenlik operasyonunda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Artos" kod adlı Bayram Başkala olduğu tespit edildi.



Etkisiz hale getirilen teröristin, örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2016'da Van mülki sınırlarında (Çatak-Pervari kara yolu) güvenlik korucusu Ali Ogün'ün şehit edilmesi, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın şehit olduğu 2017'de Van'ın Çatak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına ait konvoya el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile 2017'de Van'ın Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi (Çatak-Pervari kara yolu) mülki sınırlarında zırhlı aracın geçişi sırasında mayın/el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faili olduğu belirlendi.



Ayrıca teröristin, 2015-2018 yıllarında Van-Çatak, Çatak-Bahçesaray ve Çatak-Siirt kara yollarında el yapımı patlayıcılarla düzenlenen birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.