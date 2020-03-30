Gül: Cezaevinde görevli personel evine gönderilmeyecek

ntv.com.tr 30.03.2020 - 12:51 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 13:04
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda alınan corona virüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı.
Gül şunları kaydetti:
"Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak.
Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri, 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacak.
Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır.
(Covid-19'la bağlantılı) Başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı."
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