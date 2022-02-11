Güngören'de boya imalathanesinde yangın: 4 yabancı işçi dumandan zehirlenerek öldü

İstanbul Güngören'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yangında 4 yabancı işçi hayatını kaybetti.

Haberler - NTV Haber - DHA 11.02.2022 - 21:17

Güngören'de boya imalathanesinde yangın: 4 yabancı işçi dumandan zehirlenerek öldü

Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. 

sırasında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Olayda dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin verdiği ifadelere göre yangın yerinde yapılan incelemeler sonucunda yangından korunmak için tuvalete giren 4 yabancı işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

BİNADAN ATLAYARAK KAÇTILAR

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...