Güven timlerinden kaçarken rastgele ateş açtılar: Biri polis 5 yaralı

Anadolu Ajansı 06.06.2021 - 22:14
Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında park halindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.
Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.
Saçmaların isabet ettiği bir polis ile çevredeki biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Karakoldaki polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında şüpheli 2 kişi yakalandı.