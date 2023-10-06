Hacir kararı ne demek? (Hacir kelimesinin sözlükteki anlamı)

Sözlükte “engellemek, yasaklamak, kısıtlamak” manasına gelen hacir (hacr) kelimesi, İslâm hukukunda sözlük anlamıyla da bağlantılı olarak kişinin sözlü tasarrufunun hukukî geçerliliğinin engellenmesini ifade eder.

Adalet Bakanlığı'na bağlı sözlükte hacir altına almak şu şekilde tanımlanmıştır:



Hastalık, bunama vb. sebeplerden dolayı davranışlarının nasıl sonuç vereceğini bilemeyen bir kişiyi mahkeme aracılığıyla mal ve mülk yönetimi bakımından kısıtlamak -Medeni Kanun'a göre çeşitli haklarını kullanmaya yetkili olan kişinin bu haklarını mahkeme kararı ile elinden almak, haklarını kullanma bakımından kısıtlamak:









