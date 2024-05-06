Sokak ortasında önce eski ortağını sonra kendini vurdu

Bayrampaşa’da sokak ortasında eski ortağı olan kadını silahla vuran şahıs ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokak ortasında önce eski ortağını sonra kendini vurdu

Saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde’sinde bir şahıs, eski ortağı olan kadının çalıştığı yerin yakınına arabayla geldi. Şahsın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürüdü.

Kadının elinde bıçakla kedisine doğru geldiğini gören adam silahını çıkardı. Şahıs, önce eski ortağı olan kadını sonrada kendisini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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