Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (11-17 Temmuz)

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bini aştı.

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 23:40 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 23:49

Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (11-17 Temmuz)

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Haftalık corona virüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 olan haftalık vaka sayısı 226 bin 532'ye yükseldi. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu.

11-17 Temmuz haftasında corona virüsten 96 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 732 kişi ise iyileşti.

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