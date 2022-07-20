Haftalık corona virüs tablosu açıklandı (11-17 Temmuz)

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 23:40 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 23:49
Günlük corona virüs tablosu...
Haftalık corona virüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 olan haftalık vaka sayısı 226 bin 532'ye yükseldi. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu.
11-17 Temmuz haftasında corona virüsten 96 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 732 kişi ise iyileşti.
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