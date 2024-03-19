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Hakkari, Şırnak ve Van'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi

Hakkari Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bugün ara verildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği de kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. Van'ın Çatak, Saray ve Bahçesaray ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Hakkari, Şırnak ve Van'da eğitim-öğretime bir gün ara verildi

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 20.03.2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.

BEYTÜŞŞEBAP'TA SAĞANAK NEDENİYLE OKULLAR EDİLDİ

Şırnak Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, “Beytüşşebap ve Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 20 Mart Çarşamba günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Selden kapanan Şırnak-Uludere kara yolunda ise temizleme çalışmaları sürüyor.

VAN'DA DA OKULLAR TATİL

Çatak, Saray ve Bahçesaray kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile 20 Mart Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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