Hakkari ve Yüksekova’da taşımalı eğitime kar engeli

Hakkari'nin merkez ile Yüksekova ilçesinde eğitime ara verildi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 15 Şubat 2024 tarihinde (Perşembe günü); ilimiz merkez ve Yüksekova ilçesinde taşımalı olarak eğitim öğretime devam eden öğrenciler ve okullarımız için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” denildi.