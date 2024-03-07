Hakkari'de aranan 107 şahıs yakalandı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 05 Şubat-05 Mart 2024 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda,

Hakkari genelinde çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 107 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor" denildi.