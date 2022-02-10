Halil Falyalı cinayetinde 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.



DHA'nın haberine göre, Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile iki adamı olduğu belirtildi.



Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.



Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.



Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.



Falyalı, 2016'dan beri ABD tarafından da, uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranıyordu.

