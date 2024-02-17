Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı | Mert 1 gün sonra askere gidecekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcularla ilçe merkezine seyir halinde olan Selim Dutal (56) yönetimindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen, Mert Aydemir yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mert Aydemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı.

1 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKTİ

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Mert Aydemir’in, yarın vatani görevi için birliğine teslim olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.