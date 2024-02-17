Halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'da M.E. idaresindeki halk otobüsü, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Gündoğdu'ya çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğdu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden ayrılan, daha sonra polis merkezine giderek teslim olan otobüs şoförü, yayaya çarptığını fark etmediğini öne sürdü.



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