20 ilde uyuşturucu operasyonu: 366 kişi yakalandı

20 ilde düzenlenen Narkoçelik-16 operasyonlarında; 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

20 ilde uyuşturucu operasyonu: 366 kişi yakalandı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonların düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini anlattı.

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