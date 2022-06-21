Halk plajında soyunma kabinini fotoğrafladığı iddiasıyla dayak yedi

Antalya'da, halk plajındaki soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından dövüldü.

Haberler - DHA 21.06.2022 - 15:24

Halk plajında soyunma kabinini fotoğrafladığı iddiasıyla dayak yedi

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Konyaaltı sahilinde, kadınların üstlerini değiştirdiği soyunma kabini içlerinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından yakalanarak dövüldü.

Kendisini tokatlayan kişinin elinden kurtulmaya çalışan kimliği belirsiz gence, çevredekiler de tepki gösterdi.

Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbarla sahile gelen polis, görüntü çektiği ileri sürülen genci gözaltına aldı.

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