Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin ardından hallerdeki denetimler artırıldı. Denetimlerin sıkı tutulmasının ardından hallerde oluşan fiyatlar da ortaya çıkmaya başladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, maliyetler ile satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin ortaya çıkardığı tabloda, yüzde 100 ile yüzde 250 arası kâr koyulan 141 işlem, yüzde 250 ile yüzde 400 arası kâr koyulan 41 işlem, yüzde 400 ile yüzde 800 arası kâr koyulan 10 işlemi yapan 88 firmaya 2 milyon TL ceza kesileceği öğrenildi.

1 TL'LİK SALATALIK 9 TL

Bazı firma isimlerinin de verildiği haberde, Ataşehir Hali'nde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildiği belirtildi. Aynı şekilde Bayrampaşa halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 TL'ye, 80 kuruşluk armutun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı.



Tespitleri ihbar kabul eden Rekabet Kurumu'nun hallerdeki fahiş fiyatlamalarla ilgili detaylı bir çalışma başlattığı öğrenildi.

