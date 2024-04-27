42 ilde uyuşturucu operasyonu: 321 zehir taciri yakalandı

42 ilde zehir tacirlerinin oluşturduğu suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalathanelerine ve bu maddelerin satışını yapanlara yönelik "Narkoçelik-14" operasyonları düzenlendi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlarda 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 321 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.



Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter ile 44 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonların, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde "Narkoçelik-14" çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.