Hamile kadın çocuklarını kurtardı kendisi öldü

Batman’da hamile bir kadın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde kentin Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül, iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi.

Hızla gelen minibüsü fark eden anne Şengül, aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki bebek arabasını iterek iki çocuğunu kurtardı.

Dolmuşun altında kalan Şengül ise olay yerinde hayatını kaybetti.

KARNINDAKİ BEBEĞİ DE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadının karnındaki çocuğun da hayatını kaybettiği belirlendi.

Şengül'ün kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.



Çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ



İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı.



Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.