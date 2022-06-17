Hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu araçta ölü bulundu

Gaziantep'te bir minibüste Suriye uyruklu hamile Emine El Ali (41) ile oğlu Halid Mustafa (4) ölü bulundu.

ŞANLIURFA'YA AKRABA ZİYARETİNE GİDİYORLARDI

Olay, Gaziantep-Şanlıurfa yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mustafa (43), eşi ve 5 çocuğu ile Şanlıurfa’ya akraba ziyareti için yola çıktı.

Yolda dün gece park halindeki minibüsü görenler, şüphe üzerine ekiplere bilgi verdi.

ANNE-OĞUL ÖLÜ BULUNDU

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Emine El Ali ve oğlu Halid Mustafa'nın öldüğünü belirledi.

DARP VE BIÇAK İZLERİ



Vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan anne ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, yakındaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Mustafa'yı gözaltına aldı.



''UYANDIĞIMDA CESETLERLE KARŞILAŞTIM''



Mustafa, aracının bozulduğunu, 4 çocuğunun istasyona gittiğini, kendisinin de ağaç altında uyuyakaldığını, uyandığında cesetlerle karşılaştığını öne sürdü.



4 ÇOCUK KORUMA ALTINDA



4 çocuk korumaya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.