Hamzabeyli'de 21 kilometrelik TIR kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce TIR sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

TIR şoförü Mevlüt İslamoğlu, Kayseri'den yüklediği mobilyayı Romanya'ya götürdüğünü söyledi.

Kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu anlatan İslamoğlu, "Bulgar tarafında biraz problem olduğunu söylediler, çalışmadıklarını söylüyorlar. Bunu ben de biliyorum. TIR kuyrukları bu nedenle oluşuyor." dedi.

İslamoğlu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da Kapıkule'de olduğu gibi büyük tır parklarının yapılması gerektiğini söyledi.

"UYKUSUZ DİREKSİYON BAŞINDAYIZ"

Kosova'ya giden Abdullah Çelik de yaklaşık 10 saattir sırada beklediğini ifade etti.

TIR sürücülerinin kuyruklarda temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını anlatan Çelik, "Lavabo yok, tuvalet yok. Uykusuz direksiyon başındayız. 'Hamzabeyli'ye yeni tır parkı yapılıyor' diye seviniyoruz ama daha büyük tır parkları yapılmalı. Bize Kapıkule'deki gibi istediğimiz parkta yatabilsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilsek çok iyi olacak. "dedi.