Hangi Cumhurbaşkanı adayı (5.gün) kaç imza topladı? 100 bin imzayı toplayan ikinci aday Sinan Oğan oldu

YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı.
YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.
Akşam saatlerinde 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.
YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart'ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.
YSK'dan alınan bilgiye göre adayların 5'inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 111 bin 305
Sinan Oğan: 107 bin 637
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)
Doğu Perinçek: 24 bin 563
Yakup Türkal: 2 bin 838
Erkan Trükten: 2 bin 33
Tevfik Ahmet Özal: 1361
İrfan Uzun: 1073
Halil Murat Ünver: 458
Hilmi Özden: 422
Davut Turan: 118
İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA
Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.
İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE
100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.
TEK BİR ADAY İÇİN İMZA
Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.
KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
100 BİN İMZA ŞARTI
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.