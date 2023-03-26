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Hangi Cumhurbaşkanı adayı (5.gün) kaç imza topladı? 100 bin imzayı toplayan ikinci aday Sinan Oğan oldu

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 10 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci devam ediyor. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, 100 bin imzayı 5'inci günde aşarak 4'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. 27 Mart'ta sona erecek imza toplama sürecinin 5'inci gününde hangi aday kaç imza aldı? İşte Cumhurbaşkanı adayları için 5'inci günde atılan toplam imza sayıları...

Hangi Cumhurbaşkanı adayı (5.gün) kaç imza topladı? 100 bin imzayı toplayan ikinci aday Sinan Oğan oldu

YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı.

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.

Akşam saatlerinde 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü adayı oldu.

YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart'ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

YSK'dan alınan bilgiye göre adayların 5'inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 111 bin 305

Sinan Oğan: 107 bin 637

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 24 bin 563

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Tevfik Ahmet Özal: 1361

İrfan Uzun: 1073

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118

Hangi Cumhurbaşkanı adayı (5.gün) kaç imza topladı? 100 bin imzayı toplayan ikinci aday Sinan Oğan oldu - 1

İMZA İLÇE KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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