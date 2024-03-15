Harita teknisyeninin feci ölümü

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde harita teknisyeni olarak görev yapan Barış Sarı (37), bölgede çalışma yaparken toprak kayması meydana geldi.



Sarı'nın toprak altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı kurtarılamadı.



Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin