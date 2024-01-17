Hasan Kara kimdir? MHP Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hasan Kara, 1 Ocak 1969 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Antakya Altınözü'nde Hâkim olarak görev yaptı. Ümraniye Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu.



1999 yılında Fazilet Partisi’nden Kilis Belediye Başkanlığına aday oldu fakat kazanamadı. 1999 ve 2002 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevi üstlendi.



2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulmasıyla Kilis kurucularında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimleri’ne kadar Ak Parti Kilis İl Başkanı oldu. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde 22. Dönem Kilis milletvekili olarak seçildi.



2007 Türkiye genel seçimleri'nde 1. sıra 23. Dönem Kilis milletvekili olarak seçilmiştir. 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimlerinde Ak Parti'den Kilis Belediye Başkanlığına aday olmuş ve kazanmıştır.



2024 yerel seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisinden Tekrardan Kilis Belediye Başkanlığına aday olmuştur.

Evli ve dört çocuk babasıdır.