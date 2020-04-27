Hasta yakını, doktora oksijen tüpüyle saldırdı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli doktor Esra Ersöz Genç, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı.

NTV Haber - DHA 27.04.2020 - 12:29 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 12:38

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Doktor Esra Ersöz Genç

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Trabzon'da akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken hasta doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan yakınları ise Acil Servis'ten girerek, görevlilerle tartışmaya başladı.

OKSİJEN TÜPÜYLE SALDIRI

Tartışmanın büyümesi üzerine de hasta yakınlarından bazıları servisteki camları kırıp, oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç’e (35) saldırdı.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Olaya özel güvenlik görevlileri ile polis müdahale etti. Gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest kaldı.

Doktor Esra Ersöz Genç, saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

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