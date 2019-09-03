İstanbul Sancaktepe'de, kameralara yansıyan görüntülerde hastane bahçesinde bir sürücü, araçtakileri indirdikten sonra geri geri giderken park halindeki araca çarptı.
Kaza nedeniyle iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi birbirlerini yumruklarken araya giren bir kadın kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak kavga, tarafların yakınlarının da karışmasıyla meydan savaşına döndü.
Bir kişi sopa ile karşısındakinin kafasına ve omuzlarına vurdu. Başka bir kişi ise karşısındakini attığı tek tekmeyle yere devirdi.
Kavga, güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.
Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga
İHA, NTV HaberTürkiye
İstanbul Sancaktepe'de, bir hastanenin bahçesinde trafik kazası sonrası kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve tekmelerle saldırdı.
İstanbul Sancaktepe'de, kameralara yansıyan görüntülerde hastane bahçesinde bir sürücü, araçtakileri indirdikten sonra geri geri giderken park halindeki araca çarptı.