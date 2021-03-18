Hastanenin bahçesinde bulunan kafatası 2 yıl önce kaybolan birine ait çıktı

Antalya'da Akdeniz Ünivesitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda bir kafatası bulundu. Olayın ardından, kafatasının bulunduğu alanda inceleme başlatan polisler, yanında N.E. isimli şahsın kimliğinin bulunduğu bir iskelet buldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen kadın, hastane bahçesinde yürüyüş yaparken ormanlık alanda bir kafatasına rastladı. Kadın, eline aldığı sopa yardımıyla kafatasını güvenlik görevlilerine teslim etti.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine getirilen kafatası üzerinde incelemelerde bulundu.

Kafatası, Adli Tıp Kurumu morgunda incelenmeye alındı.

2 YILDIR KAYIPMIŞ

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan kafatasının kimliği saptandı. Kafatasının 2 yıl önce kaybolan M.E.'ye ait olduğu belirtildi.

Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"17.03.2021 günü saat 12.00’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi binası arkasında çürümüş kafatasının görülmesi üzerine ekiplerce yapılan çalışmalarda, fakülte arkasında bulunan ormanlık alanda insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulunmuş ve kafatasına ait olduğu değerlendirilen ceset üzerinde 1933 doğumlu M.E. isimli erkek şahsa ait kimlik kartı bulunmuştur. 19.12.2019’dan beri kayıp olduğu anlaşılan şahsın muhtemelen düşmeye bağlı öldüğü değerlendirilmektedir."