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Hastanenin penceresinden düşen hasta öldü

Anadolu Ajansı

Türkiye

Bartın'da hastanede kanser tedavisi gören 89 yaşındaki bir hasta pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Bartın'da tedavi gördüğü hastanenin ikinci katındaki pencereden düştüğü öne sürülen hasta hayatını kaybetti.

Bartın Devlet Hastanesi ikinci katındaki dahiliye servisinde kanser tedavisi gören Mehmet Başak (89), yanında kalan refakatçisinin uyuduğu sırada gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

Yakının uyandığında durumu bildirdiği hastane personelince yapılan kontrolde, hastane çamaşırhanesinin çatısına düştüğü görülen ve buradan itfaiye ekiplerinin yardımıyla alınan Başak, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hem müdürlükleri hem de savcılıkça soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

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