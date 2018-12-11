Hatay'ın Hassa ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker hafif yaralandı.

Hassa-Gaziantep kara yolu Küreci Mahallesi mevkisinde aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.

Kazada hafif yaralanan bir asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.