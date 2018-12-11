Hatay'ın Hassa ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker hafif yaralandı.
Hassa-Gaziantep kara yolu Küreci Mahallesi mevkisinde aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.
Kazada hafif yaralanan bir asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da askeri araç devrildi: 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada bir asker hafif yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker hafif yaralandı.