Hatay'da depremde zarar gören bina çöktü

Her ihtimale karşı bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, AFAD ekiplerinin de boş olduğu bilinen binada her ihtimale karşı biri olup olmadığının tespiti için çalışma başlattığı bildirildi.