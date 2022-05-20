Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı

Hatay’da iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 15 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 06:55

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı

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Gaziantep'te arazi kavgası: 2 kardeş öldü

’ın Antakya ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saraykent Mahallesi 31. Sokak'ta hurdacılar arasında başlayan tartışma iki ailenin kavgasına dönüştü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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