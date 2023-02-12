Hatay'ın bina yıkılmayan tek ilçesi Erzin'in Belediye Başkanı merak konusu oldu: Ökkeş Elmasoğlu kimdir?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden Hatay'ın 42 bin nüfuslu ilçesi Erzin’de bina yıkılmadı, bazı evler ile camilerin minarelerinde hasar oluştu. Hatay'ın bina yıkılmayan tek ilçesi ise Erzin oldu. Haberler ardından gözler Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'na çevrildi. Sosyal medyada gündem olan Ökkeş Elmasoğlu, "Kendi adıma bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedim." açıklamasında bulundu. Peki, Ökkeş Elmasoğlu kimdir?

Hatay'ın bina yıkılmayan tek ilçesi Erzin'in Belediye Başkanı merak konusu oldu: Ökkeş Elmasoğlu kimdir?

1979 yılında Erzin’de dünyaya gelen Ökkeş ELMASOĞLU ilk, orta ve lise eğitimini Erzin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Ökkeş Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul’da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin’e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin’de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir. Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Barosu Denetim Kurulu Üyeliği’nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.

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