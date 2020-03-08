Hava durumu: Ege ve Marmara Bölgesi için yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



08 Mart 2020- (Pazar)

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. pic.twitter.com/JJY8E2ajFi — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 8, 2020

Pazar akşamı Trakya Bölgesi'nde başlaması beklenen yağışlar zamanla etkisini artırarak Ege ve Akdeniz'in kuzeyini etkileyecek.

Özellikle Muğla, Aydın ve İzmir'de etkili olacak şiddetli rüzgarlar yağışlı havanın etkisi ile de hissedilen sıcaklığı düşürecek.

Çarşamba günü ise yurdun batısında yağışın etkisi kaybetmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(08 - 14 Mart 2020)

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fKCiET5Utq — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 7, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü en geç akşam saatlerinde Trakya'dan başlaması beklenen yağışlar Pazartesi günü bölgede etkisini artıracak.

Salı günü ise Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen yağışlar ile birlikte yurdun batısı yeniden yağışlı bir hafta yaşayacak.

İstanbul'da bugün hava bahar aylarını aratmazken, hissedilen sıcaklığının 20 ila 21 derece olması ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, 20



﻿İstanbul﻿: Parçalı bulutlu, 21



Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 23



Denizli: Az bulutlu, 22



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 23



Kütahya: Parçalı ve az bulutlu, 20



Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 23



Adana: Parçalı ve az bulutlu, 22



Antalya: Az bulutlu, 22



Ankara: Az bulutlu ve açık, 21



Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 23



Bolu: Az bulutlu ve açık, 22



Düzce: Az bulutlu ve açık, 27



Kastamonu: Az bulutlu ve açık, 23



Zonguldak: Az bulutlu ve açık, 24



Samsun: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli, 23



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli, 17



Malatya: Az bulutlu ve açık, 19



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 22



Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 23

