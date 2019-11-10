Hava durumu: Meteoroloji'den akşam saatlerinde yağış uyarısı (10.11.2019)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 Kasım 2019 - (Pazar)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/oydRf9XpGt — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 10, 2019

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde olacağı öngörülürken İstanbul bugün sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile karşılaşacak. Bugün İstanbul hava sıcaklığı ise 22 derece ve parçalı bulutlu.

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Haftalık Hava Tahmini

(10 - 16 Kasım 2019)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/XAQDkAhUOU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 9, 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22