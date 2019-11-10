Hava durumu: Meteoroloji'den akşam saatlerinde yağış uyarısı (10.11.2019)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
10 Kasım 2019 - (Pazar)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 10, 2019
🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/oydRf9XpGt
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde olacağı öngörülürken İstanbul bugün sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi ile karşılaşacak. Bugün İstanbul hava sıcaklığı ise 22 derece ve parçalı bulutlu.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 9, 2019
(10 - 16 Kasım 2019)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/XAQDkAhUOU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu 24
Trabzon: Az bulutlu 22
Erzurum: Az bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22