Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı. Yağışların İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 09:30

Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Eylül Perşembe tarihli hava durumu raporu yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Edirne, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Muğla'nın güney kesimleri, Erzurum'un kuzey kesimleri ve Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ADANA'NIN GÜNEY VE DOĞU ÇEVRELERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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