Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Eylül 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 08:43

Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

GÜNCEL HAVA DURUMU

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri, Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı'nın batısında yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İlişkili Haberler

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...