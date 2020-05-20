Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, haftasonundan bu yana artan hava sıcaklıkları perşembe günü özellikle yurdun Kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Özellikle Marmara, Ege Bölgesi'nde etkili olacak yağışlı hava, sıcaklıkları 10-15 derece düşürecek.



Gök gürültüsü, sağanak ve olumsuzluklara yol açması beklenen yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

🗓️20 Mayıs 2020- (Çarşamba)

🌡️Hava sıcaklığı; Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/AjMtLhmCwA — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 20, 2020

Bugün yurt geneli yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün de etkili olacak sıcak hava yerini yer yer sağanak geçişlerine bırakacak. Yarın başlayacak hafif yağmur geçişleri bölgede, perşembe, cuma ve cumartesi gök gürültüsü sağanak yağış olarak belirecek.

İstanbul 5 günlük hava durumu

Haftalık Hava Durumu

(20- 26 Mayıs 2020)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü Kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normal. civarına, kuzey ve iç bölgelerde yer yer mevsim norm. altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/5yS2wZmoXW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 19, 2020

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle,

Edirne: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, 30



﻿İstanbul﻿: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli, 28



Kocaeli: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli, 33



Denizli: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, 37



İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, 36



Manisa: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, 39



Muğla: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, 36



Adana: Parçalı ve az bulutlu, 37



Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, 35



Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 34

Eskişehir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 36



Samsun: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, 23



Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, 22



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 23



Van: Az bulutlu ve açık