Hava durumu: Sıcaklıklar 5 ila 7 derece arasında düşüyor

Aşırı sıcakların ardından serin ve yağışlı hava geliyor...

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki üç gün yurdun batı kesimlerde etkili olacak serin hava ve beklenen yerel yağışlara ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin batı kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 7 derece arasında düşmesi bekleniyor. Sıcak ve bunaltı havanın ne fazla hissedildiği bölgelerden olan Marmara ve Ege Bölgesi'nde çarşamba ve perşembe günü poyrazın etkili olması bekleniyor.

''RAHAT BİR NEFES ALACAĞIZ''

Rüzgarların üç günlük evrede serin eseceğini belirten Dilek Çalışkan, ''Bizim için rüzgarların serin esmesi çok önemli çünkü bizi rüzgarlar serinletiyor. Çarşamba perşembe ve cuma günü rüzgarlar serin esecek hatta bizi üşütebilir. Yani rahat bir nefes alabileceğiz'' dedi.

NE ZAMAN SERİNLEYECEĞİZ?



Çalışkan, ''İzmir'de şu an hissedilen sıcaklıklar 35 derece civarında sıcaklıkların 28 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da da 25 derecenin altında hissedeceğiz'' diye konuştu.

Akdeniz Bölgesi'nde de rüzgarlar bir nebze serin esecek.

İSTANBUL'DA YEREL SAĞANAK GEÇİŞİNE DİKKAT

İstanbul'da salı gece ve çarşamba sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişinin beklendiğini söyleyen Çalışkan sözlerine şunları da ekledi:

''Yarın (salı) Marmara ve Ege'de kısım kısım yerel yağışlar görülebilir. Ancak yarın hava sıcak seyredecek.''

KARADENİZ'DE VE DOĞU'DA SEL RİSKİ

İki bölgede beklenen yerel ve şiddetli yaz yağmurlarına ilişkin uyarıda bulunan Dilek Çalışkan, ''Çarşamba ve buna bağlantılı olarak perşembe günü Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli ve sele neden olabilecek yağmurlar var'' ifadelerini kullandı.

KRONİK HASTALARA UYARI



Perşembeden itibaren sıcaklıklarda yeniden bir yükselme yaşanabileceğini de belirten Çalışkan, özellikle 1 haftadır süren sıcak havaya ilişkin, ''Sıcaklıklar ülke genelinde ortalamanın üstünde seyretti. Bir de güneşin yakıcı etkisi var. Bunların hepsi de bir arada olunca nefes almak zor oluyor'' dedi.

Çalışkan, sıcak havalarda kronik hastalığı olanlara da uyarıda bulundu.