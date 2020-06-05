Hava durumu: Sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıkacak (Bu hafta sonu hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Haziran ayının başından beri etkili olan yağmurlu ve soğuk hava etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde oldukça artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sayfasında yer alan bilgiye göre ise sıcaklıkların cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak havanın pazar günü yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Adana'da sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacak.

HALSİZLİK VE BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT!

Yurt genelinde lodosunda etkili olacağı belirten NTV Meteoroloji Editörü, halsizlik ve baş dönmesine karşı uyarıda bulundu.

Haftalık Hava Durumu

(5 - 11 Haziran 2020)

Hava sıcaklıklarının yarından (Cuma) itibaren ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/d0WmNvgnUn — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 4, 2020

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Başta İstanbul olmak üzere bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalinde. Parçalı ve az bulutlu olması beklenen İstanbul, 27 derece.

Hafta sonu İstanbul'daki hava sıcaklığının ise 27 ile 28 derece arasında olması bekleniyor.

🗓️5 Haziran 2020- (Cuma)

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/gQDAG7OJuJ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 5, 2020

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 30



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 27



Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 30



İzmir: Az bulutlu, 30



Manisa: Az bulutlu, 30



Muğla: Az bulutlu, 28



Adana: Az bulutlu ve açık, 30



Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, 25



Ankara: Az bulutlu ve açık, 27



Bolu: Parçalı az bulutlu, 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 25



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 21



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 30



Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 32

