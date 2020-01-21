Hayrettin Karaca Kimdir? TEMA Vakfı'nın kurucusu Toprak Dede Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

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Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti.

TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

4 Nisan 1922'de Balıkesir Bandırma'da dünyaya gelen Hayrettin Karaca'nın babası 1917'de Türkiye'nin köklü giyim markası Çift Geyik Karaca'yı kurdu. Hayrettin Karaca da ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi.

Doğa ve yeşil sevgisiyle bilinen Hayrettin Karaca Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi.

14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" diye bahsetmektedir.

İKİ TOPRAK SEVDALISI TEMA VAKFI'NI KURDU

Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular.

Hayrettin Karaca - A. Nihat Gökyiğit

Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmişti.

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