Hayvanlarını otlatan çobanı dövüp, çıplak görüntülerini sosyal medyada paylaştılar

Şanlıurfa’da bir çoban 5 kişi tarafından dövüldü, çıplak görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Olay, geçen yıl mayıs ayında Viranşehir’e bağlı Kadı Mahallesi kırsalında meydana geldi.



İddiaya göre, çobanlık yapan 2 çocuk babası Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen 5 kişinin saldırısına uğradı. Dövülen ve uzun namlulu tüfekle başına vurulması sonucu beyin kanaması geçiren Ali S’nin bu sırada kıyafetleri çıkarılarak çıplak görüntüleri çekildi.



Saldırganların arazide terk ettiği ve bölgede hayvan otlatan diğer çobanlar tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan Ali S., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Bu sırada olaya ilişkin yürütülen soruşturmada çoban Ali S’nin husumetlisi oldukları belirlenen akraba ve kardeşler Mehmet, Şeyhmus, Muhammed, Ali ve Aslan K. gözaltına alındı. Ancak bu kişiler sorgulamalarında suçlamaları kabul etmedi ve sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Beyin kanaması geçiren Ali S. ise 2 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin