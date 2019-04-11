HDP, 5 ilçede seçimin iptalini isteyecek.
HDP, olağanüstü itirazla YSK'nın mazbata vermediği 5 ilçede seçimin iptalini isteyeceğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesine karar vermişti. Mazbatayı yarışı ikinci bitren isimlerin alacağı açıklanmıştı.
HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, YSK’nın kararıyla ilgili açıklama yaptı.
“Karar ayıptır, hukuka aykırıdır” diyen Sancar, şöyle konuştu:
“Olağanüstü itirazımızı yapacağız. YSK üyeleri için HSK’ya şikayette bulunacağız. Seçilmiş adaylarımıza mazbata verilmemektedir. Mardin ve Diyarbakır ile 24 adayımıza mazbata verilmedi. YSK kendini Meclis yerine koymuştur. Görevini kötüye kullanmıştır.”