HDP kapatma davasında son durum: AYM Başkanı'ndan eleştirilere yanıt

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya HDP kapatma davasında sürecin uzadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.



Özkaya, raporu henüz bitmediğini, gecikmenin iddianamede yer alan 3 binden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyasından kaynaklandığını belirtti.



Bu dosyalardan bazılarının hala yargı sürecinde olduğunu söyleyen Özkaya, raportörün gerekli güncellemeleri yaptığını söyledi.

CAN ATALAY



Can Atalay kararı sonrasında Yargıtay ile yaşanan yetki tartışması, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yeni bir mekanizma kurulduğunu belirten Özkaya, “AYM’nin kararları Yargıtay’da içtihat değişikliğine neden olacaksa dosya ile ilgili Yargıtay’ın görüşü alınıyor." diye konuştu. Can Atalay ve Gezi Davası ile ilgili soruları da yanıtlayan Özkaya, dosyaların incelemeye hazır hale geldiğinde gündeme alınacağını söyleyip "çok uzun sürmez." ifadesini kullandı.

SOKAK HAYVANLARI YASASI



CHP'nin iptalini istediği Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin ise Özkaya, sokak hayvanları yasası konusunda raportöre talimat verdiğini belirtti. “Elindeki dosyaları bir kenara bırakıp bu dosyaya yoğunlaşmasını istedim." diye konuşan Özkaya, rapor tamamlandığında konunun bekletilmeden gündeme alınacağını ve kamuoyundaki tartışmaların son bulacağını vurguladı.