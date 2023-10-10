HDP'li 3 yönetici tutuklandı

HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan, İl Başkan Yardımcısı Berna Çelik ve Buca İlçe Başkanı Nihat Türk'ün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesine götürüldü.



HDP İzmir İl Başkanı Altan, İl Başkan Yardımcısı Çelik ve Buca İlçe Başkanı Türk, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelilerin ikametlerinde, HDP İl ve İlçe Başkanlıklarında yapılan aramalarda, teröristbaşı Abudullah Öcalan'a ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale ele geçirildi.



Vedat Çınar Altan, Berna Çelik ve Nihat Türk, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim'de İzmir'de gözaltına alınmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin