HDP'li 3 yönetici tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP yöneticisi tutuklandı.

HDP'li 3 yönetici tutuklandı
11 ilde terör operasyonu: 75 gözaltı

11 ilde terör operasyonu: 75 gözaltı

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İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan, İl Başkan Yardımcısı Berna Çelik ve Buca İlçe Başkanı Nihat Türk'ün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesine götürüldü.

HDP İzmir İl Başkanı Altan, İl Başkan Yardımcısı Çelik ve Buca İlçe Başkanı Türk, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP İl ve İlçe Başkanlıklarında yapılan aramalarda, teröristbaşı Abudullah Öcalan'a ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale ele geçirildi.

Vedat Çınar Altan, Berna Çelik ve Nihat Türk, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim'de İzmir'de gözaltına alınmıştı.

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